Supermarkt Safari kan verhuizen naar Bellestein

Het college van burgemeester en wethouders heeft de zogeheten omgevingsvergunning dinsdag goedgekeurd. Met het afgeven van de vergunning, vervalt deze voor de Molenstraat. ,,Maar Safari heeft nog wel drie maanden de tijd vanaf het moment dat de vergunning definitief is", zegt een woordvoerder van de gemeente Ede. Overigens is de supermarkt aan de Molenstraat sinds maandag al gesloten om zich voor te bereiden op de aanstaande verhuizing.

Omdat het nieuwe pand van Safari in Bellestein (een deel van het oude gezondheidscentrum) geen bestemming detailhandel had, hebben B en W dat ook aangepast. ,,Omdat het om een klein stukje gaat, valt dat ook onder hun bevoegdheid.”

Jarenlange geschiedenis

Safari was sinds 2016 gevestigd aan de Molenstraat. Daar hadden buurtbewoners regelmatig last van parkeeroverlast. Omdat de zaak tot 2016 een plek had in het inmiddels gesloopte winkelcentrum Lindenhorst, was er de wens om terug te verhuizen naar dezelfde wijk (Veldhuizen). Daar woont immers een groot deel van de klantenkring. Bellestein (anderhalve kilometer van de Molenstraat) ligt ook in Veldhuizen.