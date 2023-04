TechnoDiscovery verwelkomt ruim vijftig meiden en Taalhuis introduceert bijzonder spel

DVO schrijft historie en bereikt zaalkorf­bal­fi­na­le in Ahoy met overwin­ning op landskampi­oen Fortuna

De korfballers van DVO hebben dinsdagavond historie geschreven door voor het eerst de zaalfinale van de Korfbal League te bereiken. De Bennekomse club was in de beslissingswedstrijd van de halve finale te sterk voor regerend landskampioen Fortuna: 16-23. De ploeg van trainer Richard van Vloten speelt de finale om de landstitel zaterdag om 16.15 uur tegen PKC in Ahoy (Rotterdam).