Televisiekok en bananenbier op de oerstreekmarkt van het Edese World Food Center

Koken met Pierre Wind. Volwassenen en kinderen konden zaterdag les krijgen van de televisiekok op de Food en Fun Street Fair in Ede. De ‘oerstreekmarkt’ was een klein voorproefje van het World Food Center dat in Ede gebouwd wordt.

Televisiekok Pierre Wind was slechts een van de vele attracties in en achter de Mauritskazerne op het World Food Center-terrein in Ede. Wind kookte met lokale producten en liet zien hoe makkelijk het is om te koken met restjes om voedselverspilling te tegen te gaan.

Op de streekmarkt waren ook veel producten te proeven - en te kopen - van lokale boeren en beginnende bedrijfjes. Ook het Edese bananenbier, gemaakt van bananen die zijn geteeld in de kas van de Neder Groep bij de Mauritskazerne, was te proeven. Bezoekers konden ook een kijkje nemen in de kas om het verhaal van de Neder banaan te horen.

De Food & Fun Street Fair is een initiatief van De Mauritskazerne, gemeente Ede en World Food Center. Het World Food Center is een nieuw stadsdeel van Ede dat draait om voedsel. Het is en plek waar food-bedrijven en -organisaties zich vestigen maar waar ook woningen worden gebouwd.

Op de plek moet ook de World Food Experience komen; een nieuw attractiepark over eten.

Volledig scherm Lokale producten proeven op de streetfair in Ede. © Herman Stöver