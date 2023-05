Tof! Op 17 juni kun je bouwprojecten bezoeken tijdens de Dag van de Bouw

Oud-spits Vitesse benieuwd naar talenten van AC Milan en Paris Saint-Ger­main: ‘In mei moet je in Lunteren zijn, zeggen clubs tegen elkaar’

Al dertig jaar woont Hans van Arum (56) in Lunteren. De oud-prof van onder meer Vitesse en Go Ahead Eagles is sinds enkele jaren betrokken bij het internationale jeugdtoernooi. ‘Prachtig om al die voetbaltalenten overal vandaan hier twee dagen aan het werk te zien’.