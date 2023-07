Tot 10 uur geen treinen naar Ede door ongeluk op spoor

Update Mogelijk drugsafval aangetrof­fen bij leegstaan­de boerderij: politie arresteert twee verdachten

In een schuur achter een leegstaande boerderij aan de Nijkerkerweg in Barneveld doet de politie sinds vrijdagavond onderzoek naar mogelijk drugsafval. Er is een flink aantal verdachte vaten en jerrycans aangetroffen. De politie heeft ook twee personen gearresteerd.