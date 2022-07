Tractor botst op peperdure Bentley en nóg een auto in Ede, brandweer bevrijdt gewonde inzittende

Boer zette zijn trekker voor een politiebus, zijn broer moest worden getaserd: allebei krijgen ze taakstraf

Twee jonge boeren, broers van elkaar, stonden vandaag voor de politierechter in Zutphen voor hun aandeel in protesten op 28 juni. Bij Stroe kwam het tot een heftige confrontatie tussen agenten en boeren. Een 19-jarige verdachte is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Zijn minderjarige broer moet 40 uur werkstraf voldoen.

15:15