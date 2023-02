Trein ramt aanhanger in Lunteren nadat dieven vast komen te zitten op het spoor

Verzakte geluidswal en boren in asfalt: Veenenda­lers krijgen te maken met afgesloten rondweg

De Rondweg-Oost van Veenendaal gaat vanaf maandag enkele nachten dicht. Dat is nodig om de geluidswal te herstellen. Daarnaast worden er proefboringen gehouden in het asfalt van de weg. De weg is dan twee zondagen afgesloten.

2 februari