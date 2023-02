Trein ramt aanhanger van spoordieven in Lunteren: ‘Je blijft gewoon van andermans spullen af’

DOVO schiet weinig op met gelijkspel

In de derde divisie reisde DOVO af naar Staphorst, dat drie plekken lager dan de Veenendalers stond. Toch wist DOVO het verschil op de ranglijst niet om te zetten in een overwinning: 0-0. Door het puntenverlies raken 'de Rooien’ achterop in de strijd voor de bovenste plekken.

