Treinen passeren stations in Vallei zonder te stoppen: ‘De machinist riep om dat er te laat was geremd’

Woningbouw in Wekerom kan verder, maar nog steeds geen oplossing voor verhuizing loonbe­drijf

Goed nieuws voor inwoners van Wekerom die een woning in het dorp zoeken. De Edese gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan Wekerom-Oost, dat de komst van maximaal 93 nieuwe huizen mogelijk maakt. Er is nog wel het probleem van het bedrijf van de familie Van Omme aan de Otterloseweg 20. Dat ligt in het plangebied, maar er is nog geen zicht op een plek waar de onderneming naartoe kan verhuizen.

10 oktober