Treinen tussen Arnhem en Ede-Wageningen rijden weer

Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sint Maartens­kli­niek werken samen bij reumazorg

Om reumapatiënten in de Vallei de beste zorg te kunnen bieden, werken Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen sinds 1 september samen. De Maartenskliniek zorgt sindsdien voor de reumatologische zorg in Ede.

10 september