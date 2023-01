Tulen maakt samen met Meurs het seizoen af bij Bennekom, spits Versteeg komt over van DOVO

Tulen is geen onbekende in de regio. De Barnevelder was twee seizoenen hoofdtrainer van SDS'55 en fungeerde ook als assistent van Edenaar Eric Speelziek bij Sparta Nijkerk. In die hoedanigheid haalde hij ook zijn UEFA-A licentie. Tulen was dit seizoen hoofdtrainer bij Laren, waar hij tussentijds mag vertrekken. Volgend seizoen neemt Camiel Jager het stokje over in Bennekom.