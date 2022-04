Twee gewonden bij motorongeval in Harskamp

Ter hoogte van de Westenengseweg kwamen twee motorrijders die in een groep reden met elkaar in botsing. Eén van de motoren was een zijspan. Een van de gewonden is naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede betrokkene is ter plaatse behandeld. Een hond die ook in de zijspan zat raakte niet gewond en werd door een familielid opgehaald.



De motorrijders waren met een grote groep aan het toeren. De politie onderzoekt het ongeval.