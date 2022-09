Twee mannen aangehouden voor nacht vol autobranden in Ede

Deze drie mannen staken vermoede­lijk in één nacht 20 auto's in brand in Ede: ‘Ruzie mogelijke aanleiding’

EDE - De politie heeft beelden vrijgegeven van de vermoedelijke brandstichters in de Edese wijk Veldhuizen. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 september gingen op meerdere plekken in deze wijk totaal twintig auto’s in vlammen op.

20 oktober