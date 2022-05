Uit het niets verschijnt het Witte Wief in de Stingerbol

Een Veluwse opera in de Edese Stingerbol: ‘natuurlijk is het een bloody ambitieus plan’

EDE - De Stingerbol in Ede is als alles meezit in oktober het decor van een Veluwse opera. Die is geïnspireerd op de legende van het witte wief van Kernhem, waarin een jonkvrouw nog altijd op haar geliefde wacht. ,,Zelfs mensen die hier vandaan komen, kennen vaak het verhaal over het witte wief niet.”

12 januari