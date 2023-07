Edese veehouder mag aantal vleeskalve­ren meer dan verdubbe­len; milieuclub vangt bot bij Raad van State

Het kan nog steeds in deze tijden van stikstofproblematiek. Een intensieve veehouderij in het buitengebied tussen Ede en Lunteren mag zijn veestapel uitbreiden. Het bedrijf telt nu nog 577 vleeskalveren en dat aantal mag groeien tot 1377. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, heeft bezwaren van de Stichting Milieugroepen Ede (SME) in zijn uitspraak van dinsdag naast zich neergelegd.