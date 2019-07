Urgente vermissing in Gelderland: politie en familie ernstig bezorgd om 17-jarige Kaoutar

Ede wil toeristen­be­las­ting heffen bij buitenland­se arbeiders

12:03 EDE - Bewoners van huizen voor buitenlandse werknemers in de gemeente Ede moeten er rekening mee houden dat ze in de toekomst toeristenbelasting gaan betalen. Dat schrijft de gemeente in de perspectiefnota, de voorloper van de begroting. Ze hoopt hiermee 185.000 euro per jaar binnen te halen.