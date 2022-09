Van skeeleren in Binnenveld naar medaillekandidaat op EK: Marit (21) verrast ook zichzelf na ‘spontane actie’

update | met video Kind komt onder kar tijdens Hei­de-op­tocht in Ede: ‘Vervelend incident, maar had nog veel erger gekund’

EDE - Aan de Detmarlaan in Ede is zaterdagavond tijdens een optocht van de Heideweek een kind onder een praalwagen gekomen. Het jonge slachtoffer raakte daarbij gewond maar was aanspreekbaar volgens een woordvoerder van de politie.

