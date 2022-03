Veertig jaar Sardijnse passie in Ede: ‘De limoncello wordt gemaakt door de 96-jarige buurvrouw van mijn oma’

Met een soepele handbeweging strooit Dani Serreli wat Parmezaanse kaas over versgemaakte risotto. Zoals altijd staat de 43-jarige Edenaar deze zaterdagavond in de keuken. Het is een bijzondere avond: zijn Italiaanse restaurant Sole d’Italia bestaat veertig jaar. Alle tafels zijn bezet.

Van feestelijkheden zullen de gasten vanavond weinig merken. Vanwege de coronacrisis heeft de familie Serreli geen tijd gehad om festiviteiten te organiseren. Volgend jaar gaat dat wel gebeuren.

Wat de gasten wel voorgeschoteld krijgen: lekker eten. Daar staat Sole d’Italia in Ede al vier decennia om bekend. Dani is de tweede generatie van de Serreli’s die aan het roer staat van het restaurant in Ede. Zijn vader Delio kwam eind jaren 70 vanaf het Italiaanse eiland Sardinië naar Nederland, om te werken in een Italiaans restaurant in Groningen. ,,Dat was van een oud-dorpsgenoot”, vertelt Dani. ,,Mijn vader kon er meteen beginnen. Zo ging dat vroeger.”

Van Groningen naar Ede

Niet veel later trouwde Delio met een Nederlandse vrouw en in 1982 opende hij zijn eigen restaurant, aan de Verlengde Maanderweg in Ede. Later verhuisde Sole d’Italia naar de Molenstraat, waar het restaurant nog altijd zit. Dani: ,,Ik was toen nog maar een paar jaar oud. Maar ik was er altijd. Als klein ettertje liep ik al in de keuken rond.”

Het duurde tot 2015 voordat Dani zelf aan het roer kwam te staan van het restaurant in Ede. Zijn ouders openden toen een nieuwe zaak in Wageningen. ,,Mijn vader is inmiddels 67 jaar, maar hij denkt nog niet aan stoppen.”

Salciccia en limoncello van Sardinië

Hoe het de Sardelli’s is gelukt hun bedrijf al veertig jaar draaiende te houden? ,,We zijn ondernemers in hart en nieren”, vertelt Dani. ,,We proberen bij de tijd te blijven, maar wel authentiek Italiaans. We importeren de meeste ingrediënten zelf van Sardinië. De salsiccia (worst, red.) bijvoorbeeld. En de limoncello wordt gemaakt door de 96-jarige buurvrouw van mijn oma.”

Sole d’Italia heeft een moeilijke periode achter de rug. ,,Door de coronacrisis hebben we veel plannen in de koelkast moeten zetten. Maar we zijn heel dankbaar dat we nu weer open zijn, in ons jubileumjaar. De echte viering daarvan houden onze gasten nog tegoed. Volgend jaar gaan we er een mooi feestje van maken.”

