Verblind door de zon: fietsster gewond omdat ze van achter wordt aangereden in Ederveen

Laura rondde twee universi­tai­re studies af, maar houdt het toch liever bij dressuur­les­sen

Laura Rolleman (25) uit Bennekom heeft haar bachelor Geneeskunde op zak en haar master Vitality and Ageing. Toch is ze niet werkzaam in de zorg. Ze runt sinds kort haar eigen bedrijf Ride Right en geeft fulltime dressuurlessen aan ruiters.

11 augustus