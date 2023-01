Verkeersdrukte door afsluiting Edeseweg beter beheersbaar, na chaotische eerste dag

met video Belangrij­ke weg in dorp is jaar dicht, op dag 1 is het filerijden: ‘Normaal is het hier heel rustig’

De Edeseweg tussen Bennekom en Ede is vanaf deze maandag een jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer uit Bennekom. Dit is vanwege de aanleg van de Parklaan, de nieuwe ontsluitingsweg van Ede naar de A12. De eerste ochtendspits was druk. Op sommige plekken schuifelden de auto’s door het dorp.

18 januari