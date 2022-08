Vier voertuigen betrokken bij aanrijding in Ede

Weg naar zwembad in Bennekom weer vrij na afsluiting door de brandweer

BENNEKOM - De brandweer heeft woensdagochtend de Langschoterweg in Bennekom afgesloten. Er hingen grote takken los in de bomen, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond. Mensen die een verkoelende duik willen nemen in zwembad De Vrije Slag moesten even geduld hebben.

