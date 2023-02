Vilente mag geen dagbesteding meer geven in St. Barbara: ‘Maar nooit klachten ontvangen’

indebuurt.nl 'Fijnfisje­nie in Ernum': zanger Lamme Frans maakt carnavals­lied met Arnhem erin

“Fijnfisjenie in Ernum, we gaan weer aan de gang”, zingt Lamme Frans in zijn nieuwe feestnummer. De zanger maakte een carnavalslied en laat daar verschillende Nederlandse steden in terugkomen. Zo ook Arnhem, oftewel Ernem. Alaaf!