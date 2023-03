Vlammenzee in flat Ede: ‘Brandweerlieden tilden mij drie verdiepingen naar beneden’

Update | Met videoIn een flat in Ede heeft woensdagmiddag een felle, uitslaande brand gewoed. Een persoon is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de hulpdiensten.

De gewonde heeft vermoedelijk rook ingeademd. In het grote flatgebouw aan de Van der Hagenstraat zijn 40 woningen beschadigd geraakt, de meeste hebben rookschade. Over een oorzaak is nog niks bekend. Er is geen asbest vrijgekomen, meldt de brandweer.

Vanwege de felle brand zijn bewoners van 40 appartementen kort na het uitbreken ervan, geëvacueerd. Een lastige klus, volgens een woordvoerder van de brandweer, omdat er sprake was van veel rookontwikkeling. De bewoners zijn opgevangen in basisschool De Rots, even verderop.

Quote Ik hoop dat we later vanavond weer naar huis kunnen. Ik wel, denk ik. Voor veel anderen zal dat niet lukken Marti Bremer

Eten en drinken

Daar wordt een groep van ongeveer 65 mensen opgevangen. Ze krijgen eten en medewerkers van de gemeente en verhuurder Woonstede zijn ter plekke om vragen te beantwoorden. Lang niet iedereen zal vannacht naar huis kunnen.

Omwonende Marti Bremer woont op de derde etage van de flat waar brand uitbrak: ,,Opeens zagen we rook en vuur, heel heftig. Even later stond de politie voor de deur. Eerst moesten we binnen blijven vanwege de rook, later allemaal naar buiten.



De lift was buiten gebruik, de brandweermannen hebben mij drie etages naar beneden getild, anders kwam ik nergens met mijn rollator. Ik hoop dat we later vanavond weer naar huis kunnen. Ik wel, denk ik. Voor veel anderen zal dat niet lukken. Dat er slechts een gewonde is gevallen is een geluk bij een ongeluk.”

Volledig scherm De brand brak woensdagmiddag uit. © AS Media

Ook huizen die uiterlijk geen schade hebben, maar waar wel veel rookontwikkeling is geweest, zijn vermoedelijk onbewoonbaar. Stichting Salvage is aanwezig, die brengt de brandschade in kaart en helpt gedupeerden.

‘Vrees voor erger leed’

Burgemeester Verhulst was snel na het uitbreken van de brand aanwezig. ,,Allereerst ben ik opgelucht dat er buiten de bewoner van huis waar brand is uitgebroken, niemand gewond is geraakt. Bij het zien van eerste beelden van uitslaande brand in flat vrees je voor erger leed.’’

Verhulst meldt dat vanwege de grootte van de brand ook brandweerwagens uit andere plaatsen zijn ingezet. Onder meer uit Veenendaal en Doorwerth kwam de assistentie.

Onderzoek naar constructie flat

Het vuur was volgens de brandweer zo heet, dat onderzoek gedaan moet worden naar de staat van de constructie van de flat. Het kan uren duren voordat daar duidelijkheid over is.

Bewoners van appartementen pal om de vuurhaard op de vierde verdieping, kunnen vanavond sowieso niet terug. Daarvoor is de schade te groot. Hoe dat voor de andere flats zit, wordt later vanavond besloten.

Dikke rookwolken

,,De brand veroorzaakt dikke rookwolken, waardoor vluchtwegen moeilijk toegankelijk zijn’’, aldus de woordvoerder eind van de middag. Brandweermensen hebben met geweld deuren opengemaakt, om te zien of er achter de deuren nog mensen zijn en ze te helpen weg te komen.

De brand was aan het begin van de avond onder controle.

Volledig scherm Aan de achterkant van de flat is beduidend minder schade te zien. Ook hier veel brandweerwagens en een hoogwerker die bij het incident zijn ingeschakeld. © DG

Ramen en deuren dicht

Vanwege de rook die de wijk introk, verzocht brandweer omwonenden om deuren en ramen te sluiten.

Het incident trok veel bekijks. Het vuur ontstond rond 17.15 uur op de vierde verdieping. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand.

Volledig scherm Aan de buitenkant is te zien dat een aantal appartementen rook- of roetschade heeft. © DG

De locatie van de brand:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.