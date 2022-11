Voedselbosje zorgt voor groener schoolplein op De Roedel in Harskamp: ‘Straks lekker zelf jam maken’

Met groene vingers wandelden en fietsten de kinderen van basisschool De Roedel in Harskamp dinsdagmiddag naar huis. En dat was ook precies de bedoeling op de dag dat op hun schoolplein het Voedselbosje werd geopend.

,,Het was een topdag”, zegt leerkracht Linda Polman. ,,De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben hard gewerkt in de Struintuin. Dat is de naam die we voor deze mooie plek op het plein hebben bedacht. Elk kind heeft een plantje erin gezet, dat hij of zij de komende maanden heel goed in de gaten houdt.”

Polman meldde samen met collega Tabitha de Bie eerder dit jaar De Roedel aan bij IVN Natuureducatie, initiatiefnemer voor voedselbosjes bij basisscholen en kinderopvanglocaties. ,,In Nederland gebeurt dat al langer, het doel is er landelijk ten minste duizend aan te leggen. In Ede staat de teller op vijf. En dat mogen er best nog meer worden”, merkte Suzanne Belleman namens IVN op.

Ook in Ede, Lunteren en Otterlo

Andere bosjes zijn al gerealiseerd of komen dit najaar of begin 2023. In Ede zijn De Bongerd en de Franciscusschool uitgekozen, net als De Sprong in Lunteren en de Ericaschool in Otterlo. Belleman: ,,Kinderen ontdekken zo hoe verschillende planten smaken en welke delen ervan je kunt eten. Ze leren haast spelenderwijs van alles over gezond voedsel.”

Quote Een stenen plein waar niets groeide verandert in een natuur­plein. Tegels eruit, groen erin. Overal krioelen straks beestjes Linda Polman, Leerkracht De Roedel in Harskamp

Polman was bij de opening al heel enthousiast. ,,Een stenen plein waar niets groeide verandert in een natuurplein. Tegels eruit, groen erin. Overal krioelen straks beestjes. Twee ouders hebben zich aangemeld als vrijwillige boswachters. Zij houden het overzicht. Zij trekken aan de bel wanneer er moet gesnoeid en dan gaan de kinderen aan de slag.”

‘Zelf jam maken of groentesoep’

De school krijgt volgend jaar een gloednieuwe keuken. ,,Daar kunnen we zelf jam maken”, zegt De Bie. ,,Komt nu nog te vroeg voor het gezamenlijk ontbijt dat we deze week op school hebben. Maar ik zie het al helemaal voor me. Of we eten een lekkere groentesoep van spulletjes uit de tuin en maken gezonde smoothies die populair zijn op school.”

,,We wonen hier midden op de Veluwe. Tussen de weilanden en de bossen. Dan is het prachtig dat we voor een les met een groep naar onze nieuwe Struintuin kunnen wandelen. Zo komt de natuur nog dichterbij. Dit is een aanwinst voor de school. Buurtbewoners en alle Harskampers mogen ook gerust langskomen en ervan meegenieten.”

Samen kijken of het fruitboompje wel goed staat in de struintuin.