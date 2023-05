Voetbaloverzicht: FC Jeugd op rand van degradatie, tweede titel op rij voor VVA Achterberg, Blauw Geel’55 staat op omvallen

Met video ‘Even niet aan kanker denken’: uitbehan­del­de Remco en ernstig zieke Rian genieten op ‘verwendag’

Niet bezig zijn met ziek zijn, maar als lotgenoten onder elkaar een dagje stralen. Dat was zaterdag de bedoeling op de Shine Day. In de Basiliek in Veenendaal werden meer dan honderd ernstig zieken en hun naasten in de watten gelegd. ,,Kanker heb je samen.”