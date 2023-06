Voetbaloverzicht: GVVV verder; De Merino's blijft tweedeklasser; SV Panter naar kelderklasse

Ede moet werk maken van permanente opvang van buitensla­pers: ‘In zomer vertrouwen wekken’

Het staat duidelijk in het akkoord dat de coalitiepartijen in Ede ruim een jaar geleden afsloten: ‘Niemand hoeft op straat te slapen in Ede. We zoeken actief naar een structurele oplossing voor de noodopvang’.