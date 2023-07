Voor studentenkampioen Heijink blijft een stunt uit op ‘grote’ NK in Breda: ‘Het was niet nadenken en gewoon hard gaan’

indebuurt.nl Mysterie opgelost: dit is het verschil tussen een bioscoop en filmhuis in Ede

Je volledig onderdompelen in het leven van een ander: dat kan perfect tijdens een bioscoopavondje in Ede. Of dat nu een bombastische actiefilm is of juist een mooie documentaire over de natuur, waar zie je dat beter dan op het grote scherm?