Voorbijganger hoort schoten, maar blijkt om vernieling te gaan

Rampscena­rio dreigt voor megapark over voedsel in Ede: te weinig tijd, te weinig geld

Komt er ooit een mega-attractiepark over eten in Ede? Stijgende bouwkosten, procedures rond stikstof en uitblijvende subsidies duwen de prestigieuze plannen naar de gevarenzone. Inmiddels zijn er wel al miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld in gestoken.

4 oktober