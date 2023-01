Voortvluchtige Bulgaar die 34.000 euro schade aanrichtte met crash duikt op in taxi op A12

Aangehouden en in de cel gezet

In de auto zaten ook nog twee passagiers, die eveneens op de vlucht sloegen maar later die dag zijn opgespoord en aangehouden. De Bulgaar werd niet gevonden: hij bleek naar het buitenland gevlucht en bleef spoorloos, tot hij afgelopen weekend opdook in de taxi op de A12.



De man is direct aangehouden en in de cel gezet. Hij moet zich op een later moment verantwoorden voor zijn levensgevaarlijke verkeersgedrag.



Waarom de man destijds op de vlucht is geslagen maar uiteindelijk toch terugkeerde naar Nederland, is onduidelijk.