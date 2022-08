Voorzitter ziet mooie comeback van Heideweek: ‘Voor iedereen even wennen, maar het was geweldig’

Fraaie zomer voor openlucht­zwem­ba­den, maar bezoekers­cij­fers uit 2019 buiten bereik

Het seizoen voor de openluchtbaden in de gemeente Ede is bijna ten einde. De Vrije Slag in Bennekom en het Lunterse Bosbad hebben een goede zomer achter de rug. Maar de bezoekersrecords uit 2019 bleven ondanks de langdurig aanhoudende hitte ver buiten bereik.

7:00