Wat heeft jou gedreven? Leren van andermans succesverhalen

Met schotwon­den en een bebloed gezicht bereidt Miriam Oekraïners voor op ‘het ergste’: ‘Het kan een leven redden’

Niet te onderscheiden van een echt oorlogsslachtoffer lag de Edese Miriam Dik begin juni in een greppel in Oekraïne. Niet zonder reden. Ze leerde er burgers en soldaten hoe te handelen bij een bomaanslag of vuurgevecht. Een waardevolle les. ,,Bijna iedereen daar is wel iemand verloren.”