Weer vogelgriep in hart pluimveehouderij: 55.000 hennen afgemaakt en nog eens zes bedrijven geruimd uit voorzorg

updateZo’n 55.000 leghennen worden geruimd op een boerderij in Lunteren. Op het leghennenbedrijf is vogelgriep uitgebroken. De ruiming door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet verdere verspreiding van het virus voorkomen.

In een persbericht laat het Rijk weten dat binnen een zone van 1 kilometer van de getroffen boerderij negen andere pluimveebedrijven liggen.

47 pluimveebedrijven twee weken lang onder vergrootglas

Drie van die bedrijven staan al leeg. De andere zes worden uit voorzorg geruimd om verspreiding te voorkomen. De bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief wordt geruimd, is volgens het Rijk de kans groter dat omliggende bedrijven ook worden getroffen.

In een straal van 3 kilometer van de getroffen boerderij bevinden zich 47 andere bedrijven met pluimvee. Deze worden gescreend op vogelgriep. Ook monitort de NVWA deze bedrijven de komende twee weken intensief op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.



Lunteren is onderdeel van het hart van de Nederlandse pluimveehouderij. In een straal van 10 kilometer rond het de getroffen boerderij liggen nog eens 199 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod voor onder meer vogels en eieren

In een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor alle vogels en eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. Ook mogen geen andere dieren of dierlijke producten de bedrijven met gevogelte verlaten.

Volledig scherm Gebieden waar in Gelderland maatregelen gelden in verband met vogelgriep. © RVO

Omdat het besmette bedrijf in gebied met veel pluimvee ligt, geldt ook een vervoersverbod voor risicovogels in de regio. Onder strikte voorwaarden mogen vogels nog wel naar de slacht worden gebracht of mogen eendagskuikens worden vervoerd.

Jacht op eenden en watervogels

De uitbraak van vogelgriep in Lunteren heeft ook gevolgen voor jagers. Zo is het in een straal van 10 kilometer rond de getroffen boerderij onder andere verboden te jagen op eenden. Ook mogen jagers watervogels niet verstoren in dat gebied.

Landelijk is er al een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.



Ook is er sinds 5 oktober een ophok- en afschermplicht van kracht. Die geldt voor commercieel gehouden vogels, behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor niet-commercieel gehouden risicovogels in bijvoorbeeld dierentuinen, kinderboerderijen en particulieren geldt een afschermplicht. Die geldt ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels.