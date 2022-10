Weer vogelgriep in hart pluimveehouderij: 55.000 hennen afgemaakt en nog zes bedrijven geruimd uit voorzorg

In de ban van de vogelgriep: ‘Elke dag voelt als een casino’

Europa kampt al een jaar lang met de grootste vogelgriepuitbraak ooit. Nergens in Nederland is de impact daarvan zo groot als in Ede en Barneveld. Terwijl boeren worstelen met lege stallen, klinkt óók de roep om radicaal te snijden in het aantal pluimveestallen. ,,Maar ik wil graag dat de vijfde generatie hier verder gaat.”

1 oktober