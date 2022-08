Wielrenner gewond aan hoofd na botsing met meisje

Edese hoogspan­nings­ka­bels pas in 2025 onder­gronds

De hoogspanningsleiding in Ede gaat pas in 2025 ondergronds. Er wordt al jaren over gepraat om dit te doen. Netbeheerder Liander en gemeente Ede hebben afgesproken dit te combineren met de benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet in Ede.

8 juli