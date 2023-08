Wim (73) stond aan wieg van Kinderdorp: ‘Het idee is: laat jongens iets doen wat ze thuis nooit doen’

Jan-Wil­lem van Schip is na moeilijk leven nu een wonderlij­ke wereldkam­pi­oen uit Wageningen

,,Iedereen was choco, wij ook choco". Bij wielrenner Jan-Willem van Schip uit Wageningen is het nooit de vraag óf hij met kleurrijke uitspraken komt, maar eerder wat hij nu weer bedenkt. Ook nadat hij dinsdagavond met Yoeri Havik de wereldtitel koppelkoers op de baan won, grossierde hij in bijzondere vondsten.