Winterfonds voor Edese clubs en kleine bedrijven die in voortbestaan worden bedreigd

voetbal totaal Hattrick Yannick Bouw, periodeti­tel én feest bij Hees. Dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Yannick Bouw was met een hattrick zaterdag de grote man bij Eemdijk, de ranglijstaanvoerder in de vierde divisie B. Sparta Nijkerk is in de derde divisie verlost van de degradatiestress en Hees vierde zaterdag feest. De periodetitel is binnen in 3C (West 1).