WK volleybal voor vrouwen levert Ede vijf netsportvelden op

Ter gelegenheid van het WK volleybal voor vrouwen komen in heel Gelderland dertig zogeheten netsportvelden. Vijf daarvan landen in de gemeente Ede.

Een netsportveld kan worden gebruikt voor badminton, volleybal, voetvolley of tennis. Het net is van metaal en moet zo tegen een stootje kunnen. Het net is in hoogte verstelbaar, zodat het voor elke sport op de juiste hoogte hangt. De veldjes liggen in de openlucht.

Vijf velden

Het eerste veld in de gemeente Ede ligt in Ede-stad. Maandagmiddag opent wethouder Peter de Pater het veldje achter zwembad De Peppel. Hij krijgt daarbij hulp van leerlingen van basisschool De Groene Vallei. In Otterlo komt een netsportveld bij de Ericaschool te liggen. In Lunteren kunnen de netsportliefhebbers terecht op sportpark De Wormshoef.

Wie in Bennekom actief wil zijn, kan dat straks doen op een veldje op het sportpark. Een tweede netsportveld in Ede-stad komt te liggen achter de Van der Knaaphal aan de Zandlaan. De velden blijven ook na de wereldkampioenschappen liggen. Het is nog niet duidelijk wanneer de andere vier velden opengaan.

Volleybalclubs

De aanleg van de netsportveldjes is een initiatief van de provincie Gelderland. Gelderse volleybalclubs konden ter gelegenheid van het WK een aanvraag indienen voor de aanleg van een veldje. Dat moest gebeuren met een tweede partij, zoals een school of een zwembad. In Ede heeft Sportservice De Vallei zich over de subsidieaanvraag ontfermd.

De beste volleybalsters van de wereld spelen in september en oktober om de wereldtitel. De meeste wedstrijden worden gespeeld in Gelderland. Ede is de thuishaven van de Chinese ploeg, die haar trainingen afwerkt in de Van der Knaaphal.

De wereldkampioenschappen staan van 23 september tot en met 15 oktober op de kalender. De meeste wedstrijden worden in Gelderland (Arnhem en Apeldoorn) gespeeld.