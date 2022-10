Woest & Bijster sluit af met Theaterweek: ‘Voorstellingen voegen iets toe aan het landschap’

Afdalen in wereld van het mos

Zo liet kunstenaarsduo Hart van Veen zich inspireren door het Edese bos en bouwde een machine waardoor de bezoeker kan afdalen in de wereld van het mos. Jongsma: ,,Mimetheatergroep Tinaninani heeft een voorstelling gebaseerd op de hoogteverschillen bij het Mosselse Zand. Theatermaker Arno Setz werkt vanuit het gegeven dat hij vlak bij het centrum van de macht zit en speelt een voorstelling over sociale problematiek bij de vijver van het gemeentehuis.” Van het Wageningse gezelschap Waterlanders is Treedom for all te zien. ,,Dit is de enige voorstelling die niet specifiek voor Woest & Bijster gemaakt is, maar hier heel goed past. Wat brengt het ons als we meer als bomen zouden leven? De Waterlanders gaan de toeschouwers daarom trainen in het boom-zijn.”

Elke avond livemuziek in Bennekom

Naast de zeven verschillende voorstellingen op buitenlocaties is er de hele week van alles te beleven in de festivaltent op het Van Slootenplein in Bennekom. ,,Het is een plek waar kunstenaars en publiek elkaar informeel kunnen ontmoeten. We blikken er vooruit op de voorstellingen, er is elke avond livemuziek en de mogelijkheid om aan te schuiven bij het Woest & Bijster-diner.”



Verder wordt de documentaire vertoond over de artists in residence van het festival en komt er een veiling van graffitiwerken van het project Urban art meets modern art. ,,Tijdens de vorige editie van het festival was de tent een enorm succes”, zegt Jongsma. ,,Het was een feestje om daar te zijn en veel mensen waren er niet weg te slaan.”