Wol van schapen is niks meer waard: ‘Scheren kost meer dan het opbrengt’

De schapen in Renkum werden afgelopen woensdag geschoren. In totaal levert het scheren Van der Zweep zo’n 1500 kilo wol op. Toch verdient hij er niets aan.



De prijs van wol is de afgelopen twee jaar zo ver gedaald, dat de meeste schaaphouders er meer aan kwijt zijn dan het ze oplevert. ,,In Nederland is maar één wolhandelaar actief. Hij wil de schapenwol hebben, mits ik ervoor betaal. Dat is toch de omgekeerde wereld?”