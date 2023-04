Zaalvoetballers van ZVV Ede met historische zege richting bekerfinale

Iftar bij supermarkt brengt culturen bij elkaar: ‘Inleven in medewer­kers die meedoen aan de ramadan’

Bij Albert Heijn Passage in Veenendaal vond donderdagavond de iftar plaats, de maaltijd die moslims tijdens de ramadan mogen nuttigen. ,,Ons motto is: iedereen is welkom”, zegt manager Saskia Egtberts. ,,De interesse in onze islamitische collega’s in deze tijd is bijzonder mooi.”