Zaterdag voor het laatst testen op corona in Ede

GGD trekt met coronavac­cin de Arnhemse wijken in, nog één testloca­tie blijft open

De GGD Gelderland-Midden gaat vier weken lang op proef een aantal wijken in Arnhem bezoeken, om voorlichting te geven over corona en een herhaalprik aan te bieden. In een aantal Arnhemse wijken is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld.

8:30