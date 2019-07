Zieke Chantal (27) uit Ede lijkt zwanger maar wil dat juist graag zijn

Voedsel­bank hoopt alsnog in huidige pand te kunnen blijven

15 juli EDE - De voedselbank in Ede hoopt misschien toch aan het huidige pand aan de Frankeneng te kunnen blijven. In maart werd duidelijk dat de Voedselbank zelf in financiële nood zit. De gemeente wil helpen zoeken naar een ander pand, maar dat is nog verre van rond. En dus werkt de voedselbank aan een plan B.