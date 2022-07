Zo houden dieren bij extreme hitte kop en lijf koel. Maar waarom rent die wolvin zo hard?

Dat is namelijk wat de dieren op de Zuid-Veluwe doen. Boswachter Frank Theunissen had het al vaker gezien natuurlijk. En dit keer legden diverse wildcamera's prachtig vast hoe wilde dieren om beurten het water opzoeken om er een beetje te chillen en af te koelen.

Kijk maar eens naar het wilde zwijn dat tot aan de neusgaten onderduikt in de modder aan de rand van een poel. Het genot spat van de beelden af. En wat te denken van de buizerd die zijn cameramoment pakt, terwijl hij met de poten in het water staat en af en toe een frisse slok neemt. Of de havik die rondstapt in het water en er luidkeels bij zingt.

Hoe mooi is het beeld van de edelherten die met een heel roedel tegelijk een fris bad nemen? Of de reeën die van plezier en genoegen door het water springen.

Noodzaak en pret

Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten (Zuid-Veluwe en IJssel Vallei) maakte een compilatie van de videobeelden. ,,Wat de dieren doen met de warmte, is een combinatie van noodzaak en pret. Je ziet dat ze er duidelijk lol in hebben. Net als mensen die het water opzoeken. Ik vind het leuk om te laten zien hoe dieren met de warmte omgaan."

Van één fragment in de video kijkt de bezoeker op: een wolvin die in volle galop de camera voorbij sjeest, buiten beeld kennelijk het water inrent en dan weer in volle galop wegrent. Theunissen: ,,Die wolvin is waarschijnlijk een welp van vorig jaar. Heel speels. We hebben haar wel vaker op de camera gezien bij deze plas. Ze is echt aan het keten, zoals kinderen dat ook kunnen. Heel aanstekelijk.”