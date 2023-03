Zure appels, stilte én lawaai bij protest van ziekenhuispersoneel in Ede: ‘Ze laten ons zitten’

Net als bij zeker 60 andere ziekenhuizen werd donderdag gestaakt in het Edese hospitaal. Er werd een zondagsdienst gedraaid. Alleen de hoogstnoodzakelijke zorg ging door. Onder meer de afdeling plastische chirurgie was gesloten.

In de hal van het ziekenhuis verzamelden zich 's ochtends enkele personeelsleden met bakken vol zure appels. De protestactie werd vervolgens afgetrapt met speeches en het zingen van protestliederen. Rond het middaguur volgde een muisstille sit-in (zitstaking, JvG), die overging in een lawaaiprotest. Tientallen medewerkers bliezen minutenlang op fluiten en toeters, om zo symbolisch de aandacht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te trekken.

Onderhandelingen stukgelopen

Medio februari liepen de onderhandelingen tussen de NVZ en vakbonden FNV, CNV en NU’91 over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel stuk. Het personeel wil onder meer een directe loonsverhoging van 10 procent, maar de NVZ wil niet verder gaan dan drie kleinere, trapsgewijze loonsverhogingen: 5 procent nu, 5 procent in december en 3 procent in de zomer van 2024. De bonden gaan daar niet mee akkoord.

,,De NVZ laat ons zitten, dus gaan we er zelf ook letterlijk bij zitten”, licht verpleegkundige Marian Sijl, lid van het actiecomité ZGV, de actie van vandaag toe. ,,We eisen betere arbeidsvoorwaarden, want we worden al jaren achtergesteld. We hopen dat de gesprekken door deze staking weer op gang komen. Als dat niet lukt, sluit ik niet uit dat er meer acties volgen.”