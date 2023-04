ZVV Ede schrijft weer historie: zaalvoetballers pakken titel en promoveren naar de eredivisie

DVO mengt zich in Ahoy in ‘westelijk’ korfbal­feest­je: ‘Op de Veluwe zit ook veel talent’

De finale om de landstitel in het zaalkorfbal is al jaren een ‘westelijk’ feestje. DVO uit Bennekom breekt nu met die traditie en staat als eerste Gelderse club in Ahoy. De finaleplek is geen toevalstreffer, zegt ex-bondscoach en drievoudig landskampioen Jan Sjouke van den Bos.