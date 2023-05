Brandweer redt kat Moesha uit boom in Eemnes

Woning­brand Hilversum waarbij Marco en Vanessa omkwamen vermoede­lijk aangesto­ken voor 150 euro

De woningbrand die bijna twee jaar geleden het leven kostte aan de Hilversummers Marco Witkamp (49) en Vanessa Vos (48), zou in opdracht van onbekenden zijn aangestoken voor een bedrag van 150 euro. Dat is volgens de advocaat van de nabestaanden gebleken uit het dossier over de zaak. Het bedrag is in een telefoontap genoemd, stelde zij woensdag bij de rechtbank in Utrecht. Daar staan de twee meerderjarige verdachten in de zaak terecht.