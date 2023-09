Bromfietser en wielrenner knallen op elkaar in Eemnes, racefiets breekt door klap in twee stukken

Reuma of artrose? Dit doet plantaardi­ge voeding met je gewrichten: ‘Ik kon ineens weer hurken’

Goed nieuws voor mensen met reuma of artrose: een plantaardig dieet werkt mogelijk net zo goed tegen klachten als pijnstillers en onstekingsremmers, blijkt uit onderzoek. ,,Nadat ik zes weken bezig was met plantaardige voeding en ontspanning, voelde ik in mijn lijf een omslag.’’