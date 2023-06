Eén op de vier huizen in Eemnes aangemerkt als energiezuinig

Opnieuw scooter­bran­den in Amersfoort, bedrijf Check weer getroffen

De brandweer in Amersfoort is deze ochtend in alle vroegte uitgerukt voor weer een scooterbrand. Rond half vijf in de ochtend kwam de melding dat het opnieuw raak was, dit keer in de Jaap van Edenstraat. Hier gingen twee deelscooters in vlammen op.