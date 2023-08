heet! Is badmeester zijn de fijnste baan bij warm weer? ‘Aan het einde van de dag plonzen we samen het bad in’

De zomers worden steeds warmer. We puffen met z’n allen wat af. Maar welke beroepsgroepen hebben het nu echt zwaar te verduren? Welk werk is echt afzien met 30 plus graden en welk werk is een verademing? Verslaggever Danique de Breet zoekt het uit. In deze aflevering: Het zwembad.