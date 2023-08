indebuurt.nl Sterrenre­gen in Amersfoort: vannacht zie je 40 vallende sterren per uur

Het is weer bijna tijd om naar boven te kijken en vallende sterren te spotten in Amersfoort. Op zondag 13 augustus trekt de Perseïdenregen voorbij en kun je ongeveer 40 tot 50 meteoren per uur zien.